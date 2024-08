Alfred Papst: „Der Klimawandel macht die Ernte unberechenbar“

Hochsaison in der Heuernte: Was früher mit ganzen Bauernfamilien über Wochen hinweg eingebracht werden konnte, müssen heute einzelne Lohnunternehmer in wenigen Tagen abernten. Die Zahl der zu bewirtschafteten Flächen nimmt zu, die Chance auf Futterqualität sinkt. Ein Betriebsbesuch.