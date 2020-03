Österreich führt in Premstätten gegen Uruguay 1:0. Dennis Novak schlug Martin Cuevas 6:2, 6:4. In der zweiten Begegnung trifft Jurij Rodionov auf Pablo Cuevas.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dennis Novak © GEPA pictures

Dennis Novak gewann im Länderkampf zwischen Österreich und Uruguay die erste Davis-Cup-Partie in Premstätten gegen Martin Cuevas in zwei Sätzen, Jurij Rodionov bekommt es im Anschluss mit Pablo Cuevas, der Nummer eins der südamerikanischen Gäste, als Gegner zu tun. Mit dieser Aufstellung hat Stefan Koubek den jüngsten Erfolgserlebnissen von Rodionov mit zwei Erfolgen bei ATP-Challenger-Turnieren Tribut gezollt, Sebastian Ofner muss, zumindest am Freitag, zusehen.

>>> Österreich vs. Uruguay im ServusTV-Livestream <<<

Damit geht Österreich in derselben Konstellation in die Begegnung mit Uruguay wie vor einem Jahr in Salzburg gegen Chile. Damals hatte Novak am ersten Tag Cristian Garin besiegt, Rodionov war Nicolas Jarry unterlegen. Allerdings auf einem eher langsameren Sandboden. In Premstätten wird auf Hartplatz gespielt, was dem jungen österreichischen Linkshänder entgegenkommen sollte. Und Pablo Cuevas eher nicht. Auch Dennis Novak hat die vergangenen Wochen auf Hardcourt verbracht, zuletzt in Dubai nach überstandener Qualifikation auch noch den Einzug in Runde zwei geschafft.

Im Doppel werden Oliver Marach und Jürgen Melzer für Österreich antreten.