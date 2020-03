Das Grazer Doppel-Ass Oliver Marach (39) spricht vor dem Davis Cup gegen Uruguay ab Freitag in der Schwarzl-Halle über Österreichs Chancen, Schmerzmittel und mögliche Folgen des Coronavirus.

Oliver Marach © GEPA pictures

Eine Verewigung im Goldenen Buch der Stadt Graz – das erlebt man nicht alle Tage. Auch Michail Gorbatschow wurde diese Ehre zuteil. Wie fühlt man sich dabei?

OLIVER MARACH: Es ist schon etwas Besonderes. Vor allem, weil ich leider nur noch so selten in Graz bin. Ich lebe ja bereits seit 13 Jahren in Panama, aber es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen.