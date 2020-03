Österreich trifft am 6./7. März im Davis Cup auf Uruguay. 1994 gab es in Montevideo das bis dato einzige Duell – und das hatte es in sich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wollen auch gegen Uruguay jubeln: Novak, Melzer und Marach (von links) © APA/ERWIN SCHERIAU

Da sich Dominic Thiem zeitgleich in Übersee auf seine Titelverteidigung in Indian Wells vorbereitet, muss Österreich am 6. und 7. März in Premstätten im Tennis-Länderkampf gegen Uruguay ohne seine Nummer eins bestehen. Trotzdem stehen die Chancen in der Schwarzl-Halle gut, mit einem Sieg über die Südamerikaner ein Ticket für das Davis-Cup-Finalturnier im November in Madrid zu lösen.