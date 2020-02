Facebook

Wolfgang Thiem und Sohn Dominic © Gepa

Am 6. und 7. März geht in Premstätten der Tennis-Länderkampf zwischen Österreich und Uruguay über die Bühne. Auf dem Spiel steht ein Ticket für das Davis-Cup-Finale Ende November in Madrid. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Derzeit wird in der Schwarz-Halle die Eisfläche abgetaut und abgebaut. „Die Tribünen von der Eiskunstlauf-EM bleiben großteils bestehen, es kommen nur Logen dazu“, sagt Johannes Schreiner, Projektleiter des Veranstalter-Teams von „e|motion“. Am Donnerstag startet in der 5000 Fans fassenden Halle der Platzaufbau. „Gespielt wird auf Rebound Ace, einem Hardcourt. Der ist dem vom Wiener Stadthallenturnier sehr ähnlich, nur ein bisschen schneller“, weiß Schreiner.