Daniel Dicker © GEPA pictures

Für Daniel Dicker platzte im letzten Moment noch der Traum einer Heim-Europameisterschaft. Einen Tag Tag nach dem letzten EM-Test gegen Deutschland (28:32) musste Teamchef Ales Pajovic den Kader noch um einen Spieler auf 16 Mann reduzieren, seine Wahl fiel auf den steirischen Spieler der HSG Graz.

"Die Entscheidung ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Ich habe mit Daniel gesprochen und ihm meine Entscheidung erklärt", sagte Teamchef Pajovic. Damit sind Dickers Vereinskollege und Tormann Thomas Eichberger und Raul Santos (Leipzig) die beiden einzigen steirischen EM-Teilnehmer. Österreich bestreitet sein erstes Spiel in der Gruppe B am 10. Jänner in Wien gegen Tschechien.