Österreich hielt gegen Deutschland vor allem in der ersten Hälfte gut mit, musste sich aber letztlich 28:32 geschlagen geben.

Die Stadthalle in Wien war sehr gut besucht © GEPA pictures

Die Bühne war schon einmal einen prächtige in der Wiener Stadthalle, als Österreichs Handballherren wenige Tage vor dem Auftakt in die Heim-EM auf die Platte gingen. Im letzten Test der Nationalmannschaft – am Geburtstag von Trainer Ales Pajovic - war Gegner Deutschland nicht nur ein starker Gradmesser, sondern auch ein Zusehermagnet. Gut 5000 Handballfreunde nahmen auf den Rängen Platz, bei der EM werden ab Freitag knapp 10.000 Fans erwartet – da wird auch die gesamte Halle geöffnet sein.