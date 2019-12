Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nikola Bilyk © ÖHB/DIENER/Eva Manhart

Sie haben in dieser Saison beim THW Kiel sehr viel Verantwortung aufgrund von Verletzungen übernehmen müssen, das maximiert auch die Belastung. Wie geht es Ihnen?

Nikola Bilyk: Das spürt man natürlich im Körper. Wir haben in dieser Saison mit Liga, Champions League, Pokal und auch Super Globe wirklich viele Spiele und daher fühlt sie sich schon sehr lange an. Aber das gehört dazu, wenn man bei so einem Verein spielt. Wir sind in jedem einzelnen Bewerb da, wo wir stehen möchten, und können uns nicht beschweren. Die Saison ist aber noch lange. Jetzt gilt es, eine gute Heim-EM zu spielen, dann gesund wieder nach Kiel zu kommen und dann dort so weiterzumachen.