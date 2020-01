Handball Vunjak gefeuert - Bärnbach/Köflach holt neuen Trainer

Facebook

Milan Vunjak © GEPA pictures

Milan Vunjak hat die HSG Bärnbach/Köflach in der vergangenen Saison in die oberste Spielklasse zurückgeführt, ein halbes Jahr später war sein Kredit aber aufgebraucht. Die Weststeirer sind Letzter der Spusu Liga und die Relegation scheint im unteren Play-off unausweichlich. "Wir möchten uns bei Milan herzlich für die Arbeit in den letzten Jahren bedanken. Schließlich schafften wir unter seiner Führung auch den Wiederaufstieg in die spusu Liga," erklärte HSG-Obmann Gerhard Langmann.