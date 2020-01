Facebook

Landessportkoordinator Didi Peißl © Rainer Brinskelle

Didi Peißl, was ist Ihre Aufgabe bei der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft vom 9. bis 13. Jänner 2020 in Graz?

Didi PEISSl: Seit Wochen bin ich fast Tag und Nacht unterwegs, auch am Wochenende. Am Kopf der Organisation sind wir mit dem gebürtigen Bärnbacher Robert Prettenthaler, mit dem ich gemeinsam aufgewachsen bin, und Peter Barmüller aus Graz, drei Leute. Ich darf das Ganze als Sprecher koordinieren.