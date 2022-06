HIB Graz konnte in der Zweiten Handball-Liga eine erfolgreiche Saison krönen: Das 35:32 (18:15) in Leoben bedeutet im Play-off den vierten Endrang und das bislang beste Ergebnis der Grazer in dieser Liga. Das Spiel wurde live auf kleinezeitung.at übertragen - hier können Sie den Livestream nachschauen:

Die letzte Runde der HLA-Abstiegsrunde brachte zwei steirische Siege: Bärnbach/Köflach besiegte Ferlach 33:27 (16:16), beendet die Saison aber dennoch auf dem konsequenzlosen letzten Platz. Die BT Füchse führen die Vierergruppe auch nach dem 31:30 (16:17) in Bad Vöslau an.