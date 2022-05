Im Sportpark in Klagenfurt marschieren die Athletinnen und Athleten verschiedenster Sportarten ein und aus. Es ist ein idealer Standort, der den Aktiven viele Möglichkeiten bietet, um jene Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, die benötigt werden. Bei Eishockey-Profi Thimo Nickl und WAC-Akademie-Fußballer Max Hannesschläger ist es der körperliche Aufbau nach einer schweren Verletzung. Bei Sport-Physiotherapeut Helmut Rothe, der auch die Osteopathen-Ausbildung absolvierte, hat das Duo einen idealen Partner gefunden. Der Ex-Handballer, der einige Jahre in Hard spielte, betreibt im Sportpark die Crossfit-Halle, in der Profis wie auch viele Amateure versuchen, ihren Körper in Schwung zu bringen.