Nach einer äußerst durchwachsenen Saison arbeitet der SC Ferlach bereits mit Hochdruck an einer schlagkräftigen Mannschaft für die nächste Spielzeit. Mit Torhüter Michal Martin Konecny konnte man auf einer der wichtigsten Positionen eine international erfahrene Top-Personalie an Land ziehen.



Der slowakische Teamspieler spielte zuletzt für Puente Genil in Spanien, davor war er beim europäischen Topklub Grundfos Tatabanya engagiert. „Wir freuen uns, dass wir einen Toptorwart verpflichten konnten. Wir waren schon lange mit ihm in Kontakt, trotz zahlreicher Angebote hat er sich für uns und die österreichische Liga entschieden. Michal bringt eine Menge Erfahrung mit. Mit seinen 25 Jahren ist er noch dazu in einem tollen Handballalter“, freut sich Obmann Walter Perkounig über die Neuverpflichtung.



Nach dem Saisonende in der spanischen Liga (28. Mai) wird der Slowake erstmals zur Mannschaft stoßen. „Ferlach hat sich sehr um mich bemüht. Ich habe viel Positives über den Klub und die österreichische HLA gehört, daher habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Ich möchte meinen Beitrag leisten, damit wir in der Liga wieder eine wichtige Rolle spielen“, erklärt der 195 cm große und 96 kg schwere Hüne.