Ein letztes Mal spielt Voitsberg am Freitag in der Regionalliga. Wels ist in der Weststeiermark zu Gast und im Anschluss an die Partie wird der Aufstieg in die 2. Liga gefeiert. Für diese Feier machen Martin Krienzer und Kollegen ordentlich Werbung – und hatten zu diesem Zwecke einen besonderen Trainingsgast: Der „Marderjagdverein Söding“ war durch „Schwabler Gerhard“ beim Abschlusstraining der Regionalligisten vertreten und zeigte Krienzer, Christoph Strommer, Lukas Sidar und Julian Poblinger „wo der Pfeffer wächst“.