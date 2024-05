Mit ihren lustigen Videos unterhalten die beiden Spaßvögel Hatzl Wolfi und Schwabler Gertschi vom Marderjagdverein Söding unzählige Fans, allein auf Instagram folgen dem Duo knapp 75.000 Fans. Inzwischen hat das Duo, das den Leitspruch „Hudri Wudri“ geprägt hat, auch im „echten Leben“ Fuß gefasst. Zu den Veranstaltungen des Marderjagdvereins kommen die Massen. So war es im Herbst 2023 beim „Rehrsalotstechn“ in Stallhofen, so soll es auch am Pfingstsonntag in Rosental an der Kainach beim „Rehrlsalotsetzn 2024“ sein.