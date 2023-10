Begonnen hat alles in einer Runde von guten Freunden. Im Moment zählt der Marderjagdverein Söding 22 Mitglieder. Der weststeirische Dialekt hat es besonders Schwabler Gerdschi und Hatzl Wolfi angetan. Am Anfang wollte man sich im Internet einfach satirisch über das Klischee der typischen Feuerwehrfest-Plakate lustig machen. "Die sind meist in gelber Schrift gestaltet und sehen so aus, als hätte sie ein Viertklässler aus der Informatikklasse entworfen. Und andere übertriebene Dinge wie etwa Marderweitwurf, Hackbrettlschnitzen etc. dürfen auf den Plakaten auch nicht fehlen."