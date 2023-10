Das Freizeitzentrum Stallhofen wird am kommenden Samstag, dem 14. Oktober, Austragungsort für ein außergewöhnliches Fest sein. Veranstalter ist der in den Weiten des Internets bekannte Marderjagdverein Söding. Doch für diejenigen, die auf ein Wettstechen von Röhrlsalat warten, gibt es eine Enttäuschung: Löwenzahn-Salat wird es definitiv keinen geben. Stattdessen verspricht der Veranstalter ein Fest, das eine Vielzahl an Besuchern begeistern wird.