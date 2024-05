Die einen sind in Lignano, die anderen feiern den Meistertitel von Sturm Graz, die wohl außergewöhnlichste Party spielte sich am Pfingstwochenende aber in Rosental an der Kainach ab - beim „Rehrlsalotsetzn 2024“. Der Marderjagdverein Söding - bekannt durch die „Hudri Wudri“-Videos - lud zu dem Fest, hinter dem sich auch das größte Oldtimer-Treffen Österreichs verbarg. Entsprechend bunt waren auch die Gesprächspartner auf die Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl traf.

Video: Sonderreporter beim Rehrlsalotsetzn