Der Josefimarkt in Eberndorf läutet jedes Jahr den Reigen von Zeltfesten ein - und in diesem Jahr lauter denn je. Den als Stagäste war die Partyband „Die Draufgänger“ gebucht. Ein ganz klarer Fall also für Kleine Zeitung Sonderreporterin Ina Jovanovic. Die Kabarettistin und Tik-Tokerin ging mit Kamera-Team auf die Suche nach dem namensgebenden Josef. Gefunden hat sie zwar keinen, dafür zahlreiche schräge Begegnungen gemacht. Die ganze Reportage gibt es im Video.

Der Josefimarkt läuft übrigens noch bis Sonntag, dem 24. März.