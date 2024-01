Wer tanzt den Tango Korrupti? Wo ist die Sittenpolizei? Wie kommt der Stoff vom Kleid der First Lady in die Tasche des LH-Sakkos? Und wo geht‘s hier in die Disco? Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl mischte sich am Samstag nicht nur unter die Gäste der 23. Grazer Opernredoute, sondern er trieb sich auch hinter den Kulissen herum.