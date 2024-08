Den Saisonstart hatte man sich bei Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg definitiv anders vorgestellt. Nach zwei Spielen halten die Weststeirer bei null Punkten. Sowohl gegen Amstetten als auch gegen Bregenz musste sich die Truppe von Trainer David Preiß knapp geschlagen geben. „Wir haben in diesen Spielen gesehen, was es in der zweiten Liga wirklich braucht, um Erfolg zu haben“, sagt Jakob Jantscher. Der 35-Jährige, der selbst erstmals in der zweithöchsten Liga Österreichs aktiv ist, sagt: „Spielerisch sind sowohl Amstetten als auch Bregenz sicherlich nicht so stark wie wir. Aber sie haben uns eindrucksvoll bewiesen, dass man mit Kampf und der richtigen Mentalität gewinnen kann. Für uns ist diese Liga absolutes Neuland, diese Teams wissen, worum es hier geht“, sagt der Offensivspieler.