Vizemeister SV Ried hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison in der 2. Fußball-Liga hingelegt. Die Innviertler behielten am Freitagabend beim SV Stripfing in der Wiener Generali Arena mit 1:0 die Oberhand. Mit diesem Ergebnis setzte sich überraschend der Kapfenberger SV trotz spielerischer Unterlegenheit auswärts gegen den FC Admira durch. Über einen 1:0-Erfolg durfte auch die Vienna beim FC Liefering jubeln. Siegreich war zudem auch Rapids zweite Mannschaft.