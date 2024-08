1984 endete die Zeit des ASK Voitsberg in der zweiten österreichischen Fußballliga. Heute, vier Jahrzehnte später, kommt es zur glorreichen Rückkehr. Wenn der ASK Voitsberg gestärkt mit Top-Spielern wie Jakob Jantscher und Philipp Seidl um 18 Uhr gegen den SKU Amstetten sein Comeback feiert, wird es im Münzer Bioindustrie Sportpark in Voitsberg brodeln. Rund 1500 Fans werden erwartet, darunter auch der erste offizielle Fanklub des ASK, der „Rückhalt Voitsberg“, angeführt von Vereinsobmann und Vorsänger Martin Ettinger. Zuvor kommt es ganz standesgemäß auch zur Fanmarsch-Premiere in Voitsberg.