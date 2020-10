Mit Heimrecht - aber ohne Getränke

Der GAK spielt am Montag (17 Uhr) gegen Blau Weiß Linz in der Merkur Arena. Für die Fans gibt es keine Gastronomie.

© GEPA pictures

Der 2:1-Heimsieg des GAK gegen Amstetten war ein echter Befreiungsschlag. Der erste Erfolg in Liebenau seit langer Zeit "tut natürlich jedem im Verein gut", sagt Trainer Gernot Plassnegger, "aber wir hatten schon in den vergangenen Heimspielen eine gute Leistung gezeigt, uns da aber eben nicht belohnt." Heute steht bei den Athletikern noch eine Covid-Testung an, ehe es am Abend abermals zu Hause auf das Feld geht. Die Grazer empfangen um 17 Uhr Blau Weiß Linz – ein unangenehmer Gegner. "Sie spielen sehr offensiv und haben nicht grundlos zuletzt in Innsbruck vier Tore geschossen", sagt Plassnegger, der aber einiges im Talon hat. "Beide Teams haben vor dem Spiel eine Idee, wie es funktionieren kann. Im Spiel muss man dann halt auch adaptieren", sagt der Trainer, der beim 2:1 gegen die Niederösterreicher zuletzt auf eine Fünferkette umgestellt hatte: "Wegen der hohen Bälle."