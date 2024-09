Der WAC will nach dem 5:1 vor der Länderspielpause beim LASK die Welle des Erfolgs weiterreiten. Kein leichtes Unterfangen, schließlich kommt mit Rapid eines der heißesten Eisen der Liga. Die Hütteldorfer haben in dieser Saison schon Sturm und Salzburg geschlagen, sind einen Punkt vor den Wölfen Tabellenzweiter. „Rapid ist in dem Spiel auch der Favorit“, stellt Trainer Didi Kühbauer klar und weiß, „dass wir eine absolute Topleistung bringen müssen.“