Einen unentdeckten Herzfehler gibt es nicht bei einem Profi mit 30 Ligaspielen, internationaler Gruppenphase und einem starken Turnier für Österreich. Zu viele Teams arbeiten daran, überwachen und monitoren seine Gesundheit fast rund um die Uhr. Selbst der normalerweise sehr ruhige Danso zeigte sich öffentlich „enttäuscht und verärgert“. Welche zwielichtigen Methoden hinter dem plötzlich geplatzten Transfers des besten österreichischen Innenverteidigers. Über diesen Fall und einige weitere Wechsel rund um den Deadline- Day diskutieren Max und Fö in der neuen Folge „abgestaubt“ dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung.

Baumgartner: „fühle mich in Kärnten sehr wohl“

In der dritten Halbzeit ist der Kapitän des Wolfsberger AC, Dominik Baumgartner, zu Gast. Er spricht darüber, warum es aktuell so gut für die „Wölfe“ läuft und gibt Einblicke in seine sportlichen sowie privaten Zukunftspläne. Außerdem zieht er ein Fazit zu den ersten fünf Ligaspielen unter Trainer Didi Kühbauer, dessen ehemaliges Team am Wochenende eine herbe Niederlage gegen die Lavanttaler einstecken musste, was sowohl zum Trainer- als auch zum Sportdirektorwechsel führte.

Die ganze Folge von abgestaubt, jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt.

SPOTIFY: #48 -Danso Transfer Skandal & Interview Dominik Baumgartner / WAC