Der nächste Neue für den WAC - und es ist ein alter Bekannter. Die Wölfe gaben am Donnerstagmorgen bekannt: Der gebürtige Kärntner Markus Pink kommt vom SV Sandhausen aus der dritten deutschen Liga ins Lavanttal. In der österreichischen Bundesliga machte sich der 1,88m große Mittelstürmer bereits bei seinen bisherigen Stationen (SV Mattersburg, SK Sturm Graz, FC Admira und SK Austria Klagenfurt) als Torjäger einen Namen. Besonders beim Lokalrivalen aus Klagenfurt, wo er in 95 Spielen 55 Tore erzielte, wusste der Rechtsfuß zu überzeugen.

Nächster Transfer für den Wolfsberger AC

Im Frühjahr 2023 zog es den Angreifer in die chinesische Super League zu Shanghai Port, wo er in 18 Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen zum Gewinn der Meisterschaft beisteuerte. Anfang dieses Jahres folgte mit dem Wechsel zum SV Sandhausen in die dritte deutsche Liga die Rückkehr nach Europa. Nach neun Treffern und einer Vorlage in 22 Spielen kehrt der 33-jährige Stürmer in seine Kärntner Heimat zurück und unterschreibt in Wolfsberg einen Vertrag über zwei Jahre.



Markus Pink: „Ich freue mich wieder zurück in der Heimat und beim WAC zu sein. Ich kann es kaum erwarten am Platz zu stehen und ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft.“



Dietmar Kühbauer: „Markus kennt die Liga und bringt sehr viel Erfahrung mit. Wenn man sich die Scorerlisten der vergangenen Jahre ansieht, war er immer vorne dabei und wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Toren helfen wird.“

Rieder verlässt das Wolfsrudel

Eine weitere Rückkehr in die Heimat gibt es für Florian Rieder. Der gebürtige Innsbrucker kam im Sommer des letzten Jahres vom SK Austria Klagenfurt ins Lavanttal und brachte es in der vergangenen Spielzeit auf 25 Einsätze (6 Tore, 3 Vorlagen) für die Wölfe. Nun wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler zurück in seine Heimat zur WSG Tirol, wo er bereits von 2019 bis 2021 unter Vertrag stand.