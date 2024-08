Er ist zurück in der Heimat. Nach den beiden Siegen über den GAK (4:2) und im Pokal bei St. Marienfeld (2:0) die nächste gute Nachricht im Lavanttal: Am Donnerstag Morgen gab der WAC die Verpflichtung von Markus Pink (33) bekannt. Der gebürtige Kärntner, der einst für Austria Klagenfurt in 95 Spielen 55mal einnetzte und auch ein Jahr in Shanghai auf Torejagd ging, kommt vom SV Sandhausen aus der dritten deutschen Liga, unterschrieb für zwei Jahre. Das Interview mit dem „alten Bekannten“.

Hier jubelte Markus Pink noch für den SV Sandhausen (Tor bei Viktoria Köln) © IMAGO / Maximilian Koch