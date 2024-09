Der Wolfsberger AC befindet sich aktuell auf einem erfolgreichen Beutezug. Nach den deutlichen Siegen gegen den GAK und den LASK in den letzten zwei Runden liegt vor der Länderspielpause auf dem guten dritten Bundesliga-Rang. Einer, der im Wolfsrudel aktuell mit starken Leistungen glänzt und maßgeblich am Erfolg beteiligt ist, ist Dejan Zukić. Der Stürmer war in seinen ersten fünf Spielen in der Bundesliga gleich an fünf Toren direkt beteiligt. Seine Ausbeute: zwei Tore und drei Assists. Trotz der sprachlichen Barriere, hat sich der 23-jährige Serbe bereits sehr gut in der Kabine eingelebt. „Es braucht halt manchmal einen Übersetzer, der seine Sprache spricht aber er ist ein extrem lustiger Typ und hat sich wirklich gut integriert“, sagt WAC-Kapitän Dominik Baumgartner und fügt hinzu: „Am Platz zeigt er dann natürlich auch, welche Qualitäten er hat. Er hat das Auge für den entscheidenden Pass, das hat er zuletzt in Linz wieder unter Beweis gestellt. Es ist enorm wichtig für den Verein, dass wir wieder über einen Kreativspieler verfügen.“

Mit einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen, ist natürlich das Ziel von jedem Verein. „Auch wenn uns diesen Sieg in Linz nicht viele zugetraut haben, stehen wir jetzt verdient mit weiteren drei Punkten vor der Länderspielpause da. Die Stimmung im Bus während der Heimreise war sensationell“, sagt Baumgartner. Der weitere Fahrplan: Die Wölfe wollen den Rhythmus beibehalten, weiter gut trainieren sowie das gute Gefühl und die positive Energie in der Kabine behalten. Am Freitag wartet in der normal spielfreien Woche dann noch ein Testspiel gegen de Zweitligisten ASK Voitsberg in der Lavanttal Arena (15.30), um die Form aufrechtzuerhalten.

Rapid kommt nach der Pause

Nach der Länderspielpause kommt der SK Rapid Wien nach Wolfsberg. Es kommt also zum Duell Zweiter gegen Dritter. Wie will man Rapid zu Hause biegen? Baumgartner: „Rapid hat einen sehr guten Saisonstart gehabt und war auch gegen Salzburg erfolgreich. Sie sind heuer wieder sehr stark. Wir haben aber in den bisherigen Heimspielen gezeigt, zu welchen Leistungen wir in der Lage sind. Es ist auch gegen Rapid Wien einiges drinnen, auch wenn sie der Favorit sind.“ Das oberste Ziel des WAC ist gleich wie jedes Jahr. Der Klassenerhalt ist das Wichtigste. „Wenn das gesichert ist können wir neue Ziele stecken“, zeigen sich die Wölfe rund um Dominik Baumgartner bescheiden. Das sieht doch aktuell sehr gut aus. So denkt die Kühbauer-Elf schon daran, in der Bundesliga-Tabelle in den Top sechs zu bleiben. „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen“, so der Kapitän Baumgartner.