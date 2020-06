Facebook

Ivan Ljubic (links) traf im Herbst gegen Salzburg © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Tormaschine rollt aus Salzburg an. Wenn der Meister heute (20.30 Uhr) in der Merkur-Arena beim SK Sturm gastiert, werden nicht viele auf die Grazer setzen. 82 Treffer erzielten die Mozartstädter in dieser Saison. Zur Einordnung: Das sind um sechs mehr, als Sturm und Hartberg zusammen haben. Dazu befinden sich die Schwarz-Weißen in einer Unform. In den vergangenen vier Partien gab es nur einen Punktgewinn – zuletzt sogar drei Niederlagen in Serie. Deshalb hat Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker auch die „Woche der Wahrheit“ ausgerufen. Heute und am Sonntag in Hartberg müsse eine Reaktion her, ansonsten gehe es „sicher nicht so weiter“.