Andreas Schicker (rechts) hält zu Nestor El Maestro © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Das ist die Woche der Wahrheit!“ Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker stößt die Darbietung der Grazer bei der 0:4-Niederlage in Hütteldorf gegen Rapid noch immer sauer auf. Deshalb gibt es jetzt auch ein Ultimatum für die Spiele gegen Salzburg (Mittwoch) und in Hartberg (Sonntag). „Wenn man in diesen zwei Spielen keine Reaktion sieht, geht es sicher nicht so weiter“, sagt Schicker.