Jetzt ist es passiert. Austria Klagenfurt ging in der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga nach dem 1:3 gegen den LASK erstmals als Verlierer vom Platz. "Ich tu’ mir schwer, das richtig einzuschätzen“, resümierte Austria-Trainer Peter Pacult die Partie. "Wir haben es über 30 Minuten ordentlich gemacht und hatten dann fatale acht Minuten.“

In acht Minuten von 0:0 auf 0:3

In der 36. Minute kombinierten sich die Gäste, ausgehend von Goalie Tobias Lawal, über fünf Stationen durch, ohne dass ein Klagenfurter nur in die Nähe des Balls kam. Robert Zulj spielte den perfekten Lochpass auf Sascha Horvath, der "stangelte“ ins Zentrum, wo Marin Ljubicic den Ball unter Beobachtung von Nicolas Wimmer und an Goalie Philipp Menzel vorbei ins kurze Eck spitzelte – 0:1. "Da muss ich einen Schritt schneller rausgehen, den Ball blocken und halten“, zeigte sich Menzel selbstkritisch. "Wir haben eine passable erste halbe Stunde gespielt, waren auf Augenhöhe“, analysierte Austria-Kapitän Thorsten Mahrer. „Dann lässt sich Andrade ein Mal von der Mitte auf die Seite fallen und wir verlieren komplett die Ordnung.“

Vier Minuten später war es abermals Zulj, der von links den entscheidenden Pass spielte, diesmal quer durch den Strafraum, wo Florian Flecker – von Till Schumacher alleine gelassen – aus kurzer Distanz abschloss – 0:2.

Weitere vier Minuten später war die Partie entschieden: Fehlpass von Andy Irving im Mittelfeld, LASK-Stürmer Elias Havel spazierte – von fünf Austrianern begleitet – durch den Strafraum, überlief Mahrer und schob den Ball an Menzel vorbei: 0:3.

Zu viele Ballverluste

Mitausschlaggebend für die Niederlage waren eine große Fülle an Ballverlusten. "Wenn du so viele Fehlpässe spielst, machst du den Gegner stark und bringst ihn ins Spiel, ohne dass er dazu etwas beiträgt“, erklärte Pacult, der in der Pause an den Charakter appellierte. „Das war unsere Pflicht, uns nicht abschlachten zu lassen. Ein großer Dank ans Publikum, das auch nach dem 0:3 mitgegangen ist und uns angefeuert hat.“

Pacult reagierte mit einem Dreifachwechsel, brachte unter anderem Solomon Bonnah, der nach 56 Minuten nach Pass von Sinan Karweina auf 1:3 verkürzte. Eine weitere Torausbeute sollte nicht mehr gelingen.

Für die Oberösterreicher hingegen war es der dritte Sieg in Folge und eine große Moralinjektion für das Europa-League-Heimspiel am Donnerstag gegen Liverpool.