"Ich bin froh, dass er mit diesem Firlefanz aufgehört hat. Es freut mich, dass er meinen Ratschlag nach einem Jahr angenommen hat", verriet Austria-Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult und spricht mit dieser Aussage seinen Goalgetter Sinan Karweina an, der gegen die „Veilchen“ sein fünftes Saisontor erzielt hat. Mit sieben direkten Torbeteiligungen führt der 24-Jährige die Scorerwertung in dieser Saison an und holte bereits mehr Scorerpunkte als in der kompletten vergangenen Saison. „Wenn er klar und deutlich Fußball spielt, sieht man erst, was Sinan für eine Qualität hat. Er hat eine super Grundschnelligkeit, ein gutes Dribbling sowie einen guten Abschluss.“