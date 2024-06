Manche Menschen Urlauben Jahr für Jahr am selben Ort. Das gibt ihnen Sicherheit. Sie entspannen in einem gewohnten Umfeld. Nicht so im Profi-Fußball. Bei Austria Klagenfurt wurde hingegen (fast) alles auf den Kopf gestellt. Und so müssen viele Akteure alles kennenlernen. Die Wege, die Kultur, die Atmosphäre, die Kollegen, die Trainer und Betreuer sowie ihren Arbeitsplatz. So bleibt ihnen nicht viel übrig, als auf ihre Qualität zu vertrauen.