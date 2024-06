Nach dem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 2021 kam Nicolas Wimmer vom damaligen Zweitligisten Blau-Weiß Linz nach Waidmannsdorf, erwies sich für die Austria Klagenfurt seither als Fels in der Brandung. Doch in diesem Sommer trennen sich die Wege, der 29-jährige Abwehr-Mann lehnte das Angebot der Violetten zur Vertragsverlängerung ab.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir sehr gern mit Nicolas Wimmer weitergearbeitet hätten. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bis an die Decke gestreckt und ihm in vielen Gesprächen unsere Wertschätzung für ihn als Spieler und auch als Persönlichkeit ausgesprochen. Leider mussten wir unter dem Strich feststellen, dass wir uns nicht leisten können, was seine Seite aufgerufen hat“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

Neben Wimmer verlassen zwei weitere Spieler die Austria: Angreifer Sky Schwarz, der in der abgelaufenen Saison 19 Partien (drei Treffer, eine Vorlage) absolvierte, kehrt nach Ablauf des Leihvertrags zum Bundesliga-Konkurrenten SK Rapid zurück. Mittelfeld-Mann Ali Loune, im Jänner vom 1. FC Nürnberg geliehen, blieb ohne Einsatz für die Violetten und wird mit Beginn der Vorbereitung wieder beim deutschen Zweitligisten erwartet.