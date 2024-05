„Kühn hat in Berlin mit konstant guten Leistungen aufgezeigt und auch schon als Trainingsgast im Rahmen unseres Winter-Camps in Kroatien einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davon überzeugt, dass er alles mitbringt, um eine positive Rolle bei der Austria zu spielen. Darüber hinaus ist er ein guter Typ, der charakterlich voll und ganz in die Gruppe passt“, erklärt Austria-Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel den jüngsten Transfer. Die Austria Klagenfurt verstärkt sich damit auf der Linksverteidiger-Position. Der 22-Jährige wechselt vom deutschen Partnerklub FC Viktoria 1899 Berlin in die Kärntner Landeshauptstadt und erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.