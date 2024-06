Ein Neuzugang für Austria Klagenfurt? Nach Informationen der Kleinen Zeitung stehen die Violetten unmittelbar vor einer Leihe von Philipp Wydra (21). In der Regionalliga Ost kam der Mittelfeldmann für die Zweite Mannschaft von Rapid Wien auf starke 18 Scorerpunkte in der abgelaufenen Saison, war mit 100-prozentiger Startelfquote ein Garant für die souverän geholte Meisterschaft in der Liga. Und will nun den nächsten Karriereschritt in der Bundesliga wagen.