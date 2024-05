„Ich bin schon traurig“, verriet Andy Irving und er meinte es wirklich ehrlich. Der Schotte flog gestern in den wohlverdienten Urlaub nach Nizza. Auf den Mittelfeldregisseur wartet im Anschluss das Abenteuer West Ham United. Beim englischen Premier League-Klub wird der 24-Jährige die Vorbereitung absolvieren, „und dann sehen wir, was passiert“. Irving war jener Spieler, der zum vifen Kerlchen in der Kreativabteilung avancierte. Wie auch Goalgetter und „Buddy“ Sinan Karweina, der nicht nur mit seinem fußballerischen Können, sondern auch mit seiner Art überzeugte, wird nicht nur sportlich große Fußstapfen hinterlassen.