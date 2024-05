Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben am Mittwoch im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens im VIP-Raum des Wörtersee-Stadions zehn Spieler aus dem aktuellen Profikader offiziell verabschiedet. Tormann Phillip Menzel, die Verteidiger Nikola Djoric und Till Schumacher, die Mittelfeldspieler Andy Irving, Rico Benatelli, Max Besuschkow und Fabio Markelic sowie die Angreifer Anton Maglica, Jonas Arweiler und Sinan Karweina werden die Violetten nach Abschluss der Saison 2023/24 verlassen.

Mit Nicolas Wimmer, dessen Vertrag bei den Waidmannsdorfern ebenfalls am Saisonende ausläuft, befinden sich die Verantwortlichen der Austria weiterhin in Gesprächen. Dem Abwehr-Mann liegt ein Angebot zur Verlängerung vor, ob die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortgesetzt wird, ist noch offen. Mit dem SK Rapid sprechen die Austria-Verantwortlichen über die Option, Sky Schwarz für eine weitere Saison zu leihen.

Fest steht, dass das Trainer-Team um Chefcoach Peter Pacult in der Konstellation weiterarbeitet. Jannik Robatsch, Florian Jaritz, Simon Straudi und Christopher Wernitznig hatten ihre Verträge bereits verlängert. Zudem wurden mit Keeper Simon Spari (FAC Wien), Mittelfeld-Mann Tobias Koch (Blau-Weiß Linz) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin, verliehen an FC Viktoria 1889) und David Toshevski (FK Rostov, verliehen an HNK Šibenik) schon vier Zugänge verpflichtet.