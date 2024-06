Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt hat Innenverteidiger Niklas Szerencsi vom Zweitligisten Kapfenberger SV verpflichtet. Wie die Kärntner am Sonntag mitteilten, unterschrieb der 24-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2026. In der abgelaufenen Saison überzeugte der 1,95 m große Abwehrspieler beim Zwölften der 2. Liga unter anderem mit sieben Toren in 28 Spielen. Für die Klagenfurter von Trainer Peter Pacult ist Szerencsi der bereits neunte Zugang in diesem Sommer.