Nach dem Zwangsabstieg verlässt Deni Alar den DSV Leoben und schließt sich der Admira an. „Ich habe nach dem ersten Gespräch sofort gemerkt, dass hier bei der Admira etwas am Entstehen ist und ich ein Teil davon sein möchte“, wird der 34-Jährige in einer Aussendung zitiert. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

In Donawitz krönte sich Alar in der abgelaufenen Saison mit 16 Treffern zum Torschützenkönig in der 2. Liga, in der Bundesliga bestritt der Steirer für Kapfenberg, Rapid und den SK Sturm 273 Pflichtspiele. Admira-Sportdirektor Peter Stöger und Ralf Muhr, technischer Direktor, sagen: „Den Torschützenkönig der abgelaufenen 2. Liga-Saison für unsere Mannschaft zu gewinnen, freut uns natürlich sehr. Mit Deni bekommt unsere Offensivabteilung zusätzliche Qualität, enormen Torhunger und auch die notwendige Erfahrung eines Goalgetters!“