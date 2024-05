Und plötzlich befindet sich die halbe Landesliga im Abstiegskampf. Lebring, Schladming, Heiligenkreuz, Gamlitz, Fürstenfeld und Ilz haben zu kämpfen. Mannschaften also, die vor der Saison durchaus vom Aufstieg in die Regionalliga geträumt haben. Und zu tun hat das mit der Tatsache, dass der DSV Leoben keine Zulassung für die 2. Liga erhalten hat und in der Regionalliga Mitte weiterspielt. Dass aus der 2. Liga eine Mannschaft in die Regionalliga Mitte absteigt und mit Voitsberg eine Mannschaft nach oben geht, führt dazu, dass aus der Regionalliga drei Mannschaften absteigen müssen.