In Minute 84 war der Bann endlich gebrochen. Der eingewechselte Markus Pink setzte nach einer hohen Flanke von Fabian Wohlmuth und viel Verwirrung im GAK-Strafraum zu einem Kopfball an, traf den Ball mit der Schulter, dieser senkte sich unhaltbar ins rechte untere Eck . Das lang ersehnte 1:0 war auch der Endstand, der den WAC jetzt auch im Abstiegskampf wieder hoffen lässt. Auch bei den Fans war die Erleichterung zu spüren. So frenetisch wurde ein Tor in Wolfsberg schon lange nicht mehr bejubelt. Es war eine regelrechte Befreiung für alle Beteiligten.

Bemühen und Kampfgeist konnte man dem WAC schon zuvor nicht absprechen. Die Mannschaft von Thomas Silberberger rackerte sich ab, ging jeden Weg mit, versuchte alles, um nach über 300 torlosen Minuten endlich einen Ball im Netz zu versenken. Doch die wenigen halbwegs brauchbaren Aktionen verliefen alle im Sande. Übrig blieb eine chancenarme aber leistungsgerechtes erste Hälfte. In der ersten halben Stunde war viel Stückwerk dabei. Aktionen auf beiden Seiten kamen eher zufällig zustande. Glück hatten die Wolfsberger als nach einer verunglückten Eckball-Variante plötzlich zwei Grazer gegen nur einen Verteidiger aufs Tor liefen, die Situation aber nicht konsequent zu Ende brachten. Auch in Hälfte zwei hatten die erst die Grazer die besseren Gelegenheiten. Ramiz Harakate zog aus der Distanz über das Tor und mit vereinten Kräften konnte eine Hereingabe noch entschärft werden. Der WAC hatte anschließend zwar viele Standardsituationen, konnte daraus allerdings kaum brauchbare Chancen kreieren.

Rot oder nicht?

Wenige Minuten vor Pinks Goldtor gab es den Aufreger der Partie. Wohlmuth räumte Harakate in der Vorwärtsbewegung ab, fuhr auch ein wenig den Ellbogen aus. Der Franzose trug eine Gehirnerschütterung davon, doch der Foulpfiff blieb aus. „Das war eine klare rote Karte, aber ich will mich da jetzt nicht hineinsteigern, das zieht die Mannschaft nur runter“, war GAK-Coach Ferdinand Feldhofer frustriert. Thomas Silberberger schloss sich der Meinung seines Trainerkollegen nur teilweise an. „Ja die Aktion war sicher an der Grenze, aber wir hatten gegen Linz eine ähnliche Situation und da hat niemand mehr nachgefragt, weil einfach weitergespielt wurde.“

„Stolz auf den Zusammenhalt“

Was Silberberger im Vorfeld der Partie noch kritisiert hatte, musste er dieses Mal loben. „Die Mannschaft hat anscheinend endlich begriffen, worum es hier geht. Die Einsatzbereitschaft, die letzten Meter zu gehen, waren endlich da und das ist belohnt worden. Jetzt müssen wir gegen Altach nachlegen. Insgeheim hoffen wir schon, dass sie nach dem Cupfinale nur drei Tage davor noch etwas müde sind. Meine Mannschaft bekommt jetzt erstmal drei Tage frei. Das hat sie sich verdient.“ Der WAC meldete sich mit dem ersten Sieg seit 13 Runden im Abstiegskampf zurück und bereitete gleichzeitig Dietmar Riegler wohl das schönste Geburtstagsgeschenk.