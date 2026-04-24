Blau-Weiß Linz ist dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga näher gerückt. Das vormalige Schlusslicht gewann am Freitag gegen den SCR Altach vor heimischer Kulisse 3:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf den Letzten WAC auf vorerst vier Punkte aus. Simon Seidl und Ronivaldo trafen in der 66. und 68. Minute im Doppelpack, Dominik Reiter legte in der Nachspielzeit nach. Es war der vierte Sieg für das Team von Trainer Michael Köllner im vierten Heimauftritt der Quali-Gruppe.

Cup-Finale wartet

Altach verpasste die Möglichkeit, den Ligaverbleib vorzeitig abzusichern. Die Vorarlberger bleiben in der Quali-Gruppe Zweiter. Weiter geht es für die Elf von Ognjen Zaric mit dem wohl wichtigsten Auftritt der Saison. Am kommenden Freitag spielt Altach in Klagenfurt im Finale gegen den LASK um die Trophäe im ÖFB-Cup.

Im dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen wollte Köllner bei Blau-Weiß mit David Bumberger und Isak Dahlqvist frische Energie auf den Flügelpositionen bringen. Bei den Altachern fehlte Topscorer Patrick Greil wegen einer Wadenblessur, an seiner Stelle agierte Moritz Oswald offensiver. Nach etwas mehr als zehn Minuten musste Zaric um den nächsten Offensivmann bangen. Ousmane Diawara und Fabio Varesi-Strauss krachten im Luftduell mit den Köpfen zusammen. Der Altacher konnte ebenso wie der Linzer Verteidiger aber mit Turban weiterspielen.

Linzer belohnen sich nach Pause

Die Hausherren agierten nach dem 3:0 gegen den WAC mit Selbstvertrauen und suchten den Weg zum Tor. Einem Treffer näher war in der ersten halben Stunde Altach durch Turbanträger Diawara, der am Tor vorbeischoss (18.). In einem von Minute zu Minute zerfahreneren Spiel hatte Blau-Weiß bis zum Pausenpfiff eine richtige Möglichkeit auf die Führung. Nach einem Vorstoß von Dahlqvist legte Ronivaldo für Bumberger quer, der aus zehn Metern aber nur Altachs Sandro Ingolitsch traf (42.).

Blau-Weiß legte nach dem Seitenwechsel wieder zu. Altach hatte Probleme, einen geordneten Spielaufbau zu lancieren. Die Linzer belohnten sich schlussendlich per Doppelschlag. Einmal mehr verlor Altach im Aufbau den Ball, Seidl hechtete eine Flanke von Nico Maier sehenswert per Flugkopfball ins Netz. Die ursprüngliche Abseitsentscheidung revidierte der VAR. Kurz danach zog Ronivaldo von knapp außerhalb des Strafraums wuchtig zum 2:0 ab. Für den Torschützenkönig des Vorjahres war es sein neuntes Saisontor.

Srdjan Hrstic traf die Latte

Still wurde es in der 78. Minute, als die Partie aufgrund eines ärztlichen Notfalls des Schiedsrichterassistenten unterbrochen werden musste. Der Unparteiische kehrte aber kurz darauf aus der Kabine zurück. Die Altacher warfen noch einmal alles nach vorne. Der eingewechselte Srdjan Hrstic traf in der 90. Minute die Lattenunterkante, ehe Reiter mit einem platzierten Abschluss ins Kreuzeck alles klar machte. Blau-Weiß blieb auch im vierten Spiel in Folge ohne Gegentreffer.