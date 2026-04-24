Das Spitzenspiel der Landesliga hielt vor 900 Zuschauern, was es versprach. Tillmitsch empfing den Verfolger aus Ilz und fügte dem makellosen Frühjahr einen siebenten Sieg hinzu. Damit wurde auch die Führung in der höchsten steirischen Spielklasse ausgebaut, denn Wildon kam nach Führung gegen Hartbergs Amateure nicht über ein 2:2 hinaus und hat wie Ilz sieben Punkte Rückstand auf die Südsteirer. Durchschnaufen ist in Tillmitsch aber verboten. „Wir bleiben weiterhin sehr demütig“, sagt Trainer Bernd Windisch, der eine starke erste Hälfte seiner Elf mit der Führung und weiteren Möglichkeiten sah. Nach der Pause schlug Ilz zurück und, wie könnte es anders sein, Dominik Weiss glich mit seinem 21. Saisontreffer für die Ilzer aus – er war mit dem Kopf zur Stelle. „Die Mannschaft hat aber wie schon in der gesamten Saison wieder die richtige Antwort gegeben“, sagt Windisch mit Stolz, „wir treten stets wie eine Mannschaft auf und auch die Spieler, die von der Bank kommen, sind immer zu 100 Prozent bereit.“

Die „Rote“ gegen Fabian Wetl war den Ilzern bei 1:3 in der 73. Minute nicht dienlich und so endete die Partie mit einem 4:2 für den Spitzenreiter. „Tillmitsch hat verdient gewonnen. Nach dem Ausgleich war das Momentum zwar auf unserer Seite, doch mit dem Gegentor ist das Spiel auf ihre Seite gekippt“, sagt Ilz-Trainer Christian Scheer. „Wir wissen, dass noch ein weiter Weg im Kampf um die vorderen Plätze zu gehen ist, und wir wollen schon im Derby gegen Fürstenfeld wieder auf die Siegerstraße zurück.“ Da wird Wetl allerdings zusehen müssen.

Doch auch am anderen Ende der Tabelle wurde gejubelt. Genauer gesagt in Leoben. Der DSV hat auf dem „Monte Schlacko“ zugeschlagen und die numerische Überlegenheit ausgenutzt. Jürgen Lemmerer sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 3:2-Sieg und somit lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt sowie das „Wunder von Donawitz“ noch. Bruck kam in Bad Waltersdorf spät in Fahrt und drehte das 0:1 ab der 87. Minute noch in einen 3:1-Sieg.

In der Regionalliga musste Kalsdorf im Rennen um die Spitzenplätze einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Bei Mittelständler Velden brachte Daniel Steinwender (27) zwar in Führung, doch es reichte nicht.