Die Intensität war beim Spielersatztraining des SK Sturm nicht zu übersehen. Jene Akteure, die gegen den LASK weniger als eine Hälfte oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren, wollten sich für künftige Einsätze empfehlen. Luca Weinhandl und Jacob „JP“ Hödl etwa mussten von Trainer Fabio Ingolitsch sogar vom Trainingsplatz gewunken werden. Die beiden Jungstars der Grazer versuchten sich noch lange nach dem offiziellen Trainingsende an Dutzenden Abschlüssen aus der Distanz. Hödl brennt auf seinen Einsatz gegen die Wiener Austria am Sonntag (17 Uhr). Genau die Tugenden des 19-Jährigen fehlten dem Meister gegen die Oberösterreicher schmerzhaft. Die ohnehin kompakte Defensive der Linzer wurde mit dem ersten und später mit dem zweiten Ausschluss noch massiver. „Da hätte uns ein Spieler wie JP sehr geholfen, weil er mit seinen Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten nicht aus dem Halbfeld flanken muss, sondern bis zur Grundlinie durchbrechen kann. Auch die Kreativität von Filip Rozga vermissen wir in so einer Phase schmerzhaft“, sagt Ingolitsch über den kreativen Linksfuß aus Polen.

Gerade gegen die Austria erwartet den regierenden Meister im ausverkauften Stadion Graz-Liebenau ein erneut sehr defensiver Kontrahent. „Wir haben gegen den LASK, der eine der besten Offensiven der Liga hat, richtig gut in der Defensive agiert und nicht viel zugelassen. Für uns ist es auch gut zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Daniil Khudyakov das hält, was wir nicht verteidigen. Er ist ein überragender Torhüter“, sagt Paul Koller, den das Gegentor gegen LASK am Mittwoch noch immer ärgert. „Wir haben eine Topchance von Maurice Malone gehabt und dann ein Gegentor aus dem Konter kassiert. Da bin ich Moses Usor nicht mehr hinterhergekommen. Das ist bitter. So ein Tor darfst du nicht bekommen.“

Otar Kiteishvili erzielte nach dem zweiten Ausschluss der Gäste immerhin noch das 1:1 aus einem verwandelten Foul-Elfmeter, womit die Schwarz-Weißen bereits neun Liga-Begegnungen in Folge ungeschlagen sind. „So bitter es ist, dass wir das Spiel nicht gewonnen und so die riesige Chance, den Vorsprung auszubauen, vergeben haben – wichtig ist, dass wir unsere ungeschlagene Serie ausgebaut haben und weiter Erster sind.“

Der Platz an der Spitze gilt es jetzt noch in den ausstehenden vier Runden zu verteidigen. Nur noch Sturm und Salzburg haben es in der eigenen Hand, den Meistertitel zu erringen. Der Rest muss auf Umfaller der Konkurrenz hoffen. „Es geht so extrem eng zu. Am Sonntag wollen wir vor unseren Fans drei Punkte gegen die Austria holen“, erklärt der Steirer, der weiß, worauf es ankommen wird. „Wir haben gegen den LASK im Spiel mit dem Ball schon besser agiert als gegen Hartberg. Aber wir müssen schauen, dass wir noch gefährlicher werden können.“ Nicht gefährlich werden kann am Sonntag Jeyland Mitchell. Der Costa Ricaner sah als Ersatzspieler die Gelbe Karte und fehlt gesperrt.