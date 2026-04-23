Schlager ist viel mehr als ein einfaches Musikgenre - er ist ein Phänomen zwischen Kunst und Kommerz. Die Songs verbinden, polarisieren, regen auf. „Schlager ist eine Musik, da hat jeder eine Meinung dazu. Die ist überhaupt nicht neutral. Entweder man hasst den Schlager oder man liebt den Schlager“, bringt es das Urgestein Guildo Horn (63) in der 3sat-Dokumentation „Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult“ (Samstag, 25. April um 21.15 Uhr) auf den Punkt.

Darin kommt längst nicht nur der deutsche Act des Eurovision Song Contest 1998 zu Wort - Horn belegte damals mit „Guildo hat euch lieb“ den respektablen 7. Platz. Anna Carina Woitschak, Mitglieder der Geschwister Pfister oder Peggy March („I Will Follow Him“) begeben sich auf die Spuren eines Genres, das sich über 100 Jahre stets weiterentwickelt hat. Für das Publikum ist der Schlager vertraut, die Lieder ermöglichen eine Flucht aus der Realität.

„Wow, was für eine Frau“

Anfangs wurde speziell den Sängerinnen noch wenig zugetraut, erinnert sich March. „Du bist niemand ohne mich. Du kannst ja nichts. Du singst, ich spreche“, soll ihr erster Manager befohlen haben. Ans Aufhören denkt die 78-jährige Schlagerikone noch lange nicht: „Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne. Und solange es mir noch Spaß macht, bleibe ich auch, solange ich kann.“

Horn verrät in „Hits, Herz, Heimat“, welche Begeisterung Katja Ebstein in ihm auslöste, als sie mit „Wunder gibt es immer wieder“ 28 Jahre vor ihm beim ESC auftrat. „Wow, was für eine Frau. Ich war schockverliebt“, habe sich Horn damals gedacht. Viele Jahre später durfte er gemeinsam mit ihr auf der Bühne stehen.

Über den „schlimmen Finger“

Der Schlager habe ihn schon während seines Pädagogik-Studiums gefesselt, so Horn, der über sich selbst sagt: „Ich bin wirklich in den Schmalztopf gefallen.“ Dass es im Schlager schon einmal erotischer und expliziter zugehen kann, bestätigt der Sänger: „Das Kokettieren gehört halt auch dazu. Das ist auch Musik, die für die Liebesanbahnung gemacht ist.“

Gerade sein Kollege Roland Kaiser sei ein „schlimmer Finger. Vielleicht wird er deshalb so verehrt“, überlegt Horn in der 3sat-Doku von Christina Grießler, die sich zwischen Operette, Musikantenstadl und Song Contest bewegt. In der Ausgabe „Hits, Herz, Heimat - der Schlagerhype“ hatte Andreas Gabalier übrigens verraten, welcher Song „der einzige Flop“ seiner Karriere gewesen sei.