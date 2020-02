Facebook

Drei Siege in den letzten drei Partien - das Trainerdebüt von Rob Daum hätte nicht besser laufen können. Die Adler wurden seit seinem Amtsantritt „entfesselt“, der Play-off-Einzug steht unmittelbar bevor. Grund genug über eine Vertragsverlängerung des Kanadiers über die Saison hinaus zu spekulieren. „Wir verschwenden darüber zwar noch keinen Gedanken, abwegig ist es jedoch nicht“, gibt Gerald Rauchenwald zu.



Die Schlüsselspieler wie Fraser, Schmidt, Pollastrone, Bjorkstrand und Ulmer haben bereits Verträge für die nächste Spielzeit, die restlichen Verpflichtungen sollen aber bereits in Abstimmung mit dem (neuen) Trainer passieren. Durchaus möglich, dass Daum also noch vor dem Ende der Saison einen Vertrag bei den Adlern erhält. Auf Abschied stehen die Zeichen hingegen bei Bernd Wolf (Lugano) und auch Brandon Maxwell tendiert eher in eine andere Liga. Am derzeit formschwachen Anton Karlsson besteht laut dem Sportvorstand nach wie vor Interesse.



Der Fokus liegt zunächst aber einmal auf dem heutigen Spiel gegen die Black Wings. Da wollen die Adler mit dem nächsten Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs setzen. „Das Spiel wird noch schwerer als in Linz. Wir müssen wieder sehr diszipliniert spielen, denn im Powerplay sind sie brandgefährlich“, weiß Daum, der seinen Spielern am Montag einen freien Tag gegönnt hatte. Der Neo-Trainer wird im Heimspiel erstmals auf den gesamten Kader zurückgreifen können, Christof Wappis steht gegen die Oberösterreicher vor seinem Comeback.