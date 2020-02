Facebook

Patrick Bjorkstrand spielte in den letzten beiden Partien groß auf, verbuchte drei Tore und drei Assists © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Die Spieler des VSV agierten in den letzten zwei Spielen so, als ob eine schwere Last von ihren Schultern genommen wurde. Auffällig waren der frisch gewonnene Spielwitz und die Freiräume, die der neue Mann der Mannschaft offensichtlich gewährt. Rob Daum schaffte es, die Mannschaft binnen kurzer Zeit aus ihrem Tief und wieder auf Play-off-Kurs zu bringen. „Er hat sofort den richtigen Draht zur Mannschaft gefunden und das Team perfekt eingestellt. Seine wichtigste Veränderung war, dass er die Spieler sozusagen von der Leine ließ. Diese danken es ihm nunmehr mit ausgezeichneten Leistungen“, analysiert Sportvorstand Gerald Rauchenwald die Arbeit des neuen Trainers.



Vor allem der unveränderten ersten Sturmlinie schien rechtzeitig der Knopf aufgegangen zu sein. Insgesamt zwölf Scorerpunkte konnten Jerry Pollastrone, Brodie Reid und Patrick Bjorkstrand in den letzten zwei Partien für sich verbuchen. Letzterer stach mit drei Toren und ebenso vielen Assists besonders hervor. „Ich fühle mich sehr wohl, bin mental und physisch gut drauf. Wichtig ist aber, dass wir als Team richtig stark spielen“, relativiert der dänische Stürmer.