Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die einen Tag früher getätigte Anreise nach Znaim hat sich beim VSV bezahlt gemacht. Zumindest zu Beginn. Von Anfangsmüdigkeit war diesmal in Tschechien absolut nichts zu sehen, die Adler dominierten den Anfangsabschnitt, was auch die Schussstatistik von 16:6 Abschlüssen klar unter Beweis stellte. Belohnt hat man sich aber erst nach knapp 15 Minuten. Patrick Björkstrand spielte nach unwiderstehlichem Antritt den Doppelpass mit Jerry Pollastrone und drehte nach seinem dritten Treffer in den letzten zwei Spielen jubelnd ab. Auch das erst zweite Powerplay - gegen Fehervar war man nur einmal in Überzahl - unter Rob Daum griff gleich wieder. Jamie Fraser hämmerte den Puck vorbei an Dominik Groh, der den gesperrten Teemu Lassila ersetzte, zur 2:0-Pausenführung in die Maschen (17.).